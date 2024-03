Chiara Ferragni e Fedez si sarebbero diffidati a vicenda | ecco perché

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di giovedì 21 marzo 2024)avrebbe (il condizionale è d’obbligo) diffidatodopo aver saputo che a giorni avrebbe registrato con Francesca Fagnani un’intervista per Belve. Nella diffida, secondo La Stampa, ci sarebbe la volontà didi impedire a“di parlare di lei”. “Esisterebbe una diffida avanzata dain vista dell’intervista dia Belve” – si legge su La Stampa – “Pare che l’intenzione dell’imprenditore fosse quella di raccontare “tutta la verità sul Pandoro e sulla situazione di coppia, rispondendo in maniera sincera senza fare scena muta” tenendo però conto che “non sarebbe andato lì per fare una puntata contro di lei. Non uno show alla Ilary e Totti, insomma. Tutto nella tutela dei figli”., però, ...