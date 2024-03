Chiara Ferragni e Fedez si diffidano a vicenda | ecco perché riguarda Belve e figli

(Di giovedì 21 marzo 2024)avrebbe (il condizionale è d’obbligo) diffidatodopo aver saputo che a giorni avrebbe registrato con Francesca Fagnani un’intervista per. Nella diffida, secondo La Stampa, ci sarebbe la volontà didi impedire a“di parlare di lei”.si“Esisterebbe una diffida avanzata dain vista dell’intervista di” – si legge su La Stampa – “Pare che l’intenzione dell’imprenditore fosse quella di raccontare “tutta la verità sul Pandoro e sulla situazione di coppia, rispondendo in maniera sincera senza fare scena muta” tenendo ...

Chiara Ferragni avrebbe diffida to Fedez intimandogli di non parlare della loro sfera privata a Belve, programma che vedrà ospite il rapper prossimamente. temerebbe il danno all'immagine visto che ... (fanpage)

Chiara Ferragni e Fedez, è guerra: “Si sono diffidati”. I motivi - Sarebbero partite diffide tra Chiara Ferragni e Fedez: i motivi e i dettagli dietro la delicata situazione tra i due coniugi ...gossipetv

I Ferragnez si diffidano a vicenda: cosa sta accadendo - Non ci sono più dubbi tra Chiara Ferragni e Fedez le cose sono più che in crisi. Ora, sono entrati in ballo gli avvocati e le diffide ...361magazine

Chiara Ferragni contro Fedez: arriva la diffida in vista dell’intervista a Belve - Chiara Ferragni ha diffidato Fedez per l'intervista che presto concederà a Francesca Fagnani a Belve, ma il rapper vuole raccontare tutto.donnaglamour