Chiara Ferragni diffida Fedez | sta per scattare una sanguinosa battaglia legale?

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 21 marzo 2024) Pubblicato il 21 Marzo, 2024 Sulla crisi dei Ferragnez i due diretti interessati, cioè, hanno mantenuto finora un rumorosissimo silenzio. Tuttavia la sensazione è che sia la quiete prima della tempesta, che ben presto potrebbe abbattersi sulla coppia e sfociare in una. Del resto, sulla falsa riga di quello che è successo tra Francesco Totti e Ilary Blasi, quando si separano due personaggi così influenti e con patrimoni così ampi è inevitabile che ci si scontri aspramente in tribunale. Cosa sta succedendo alla coppia? Dopo la crisi post-Sanremo i due erano tornati insieme, anche se non sembrava esserci più il trasporto di qualche tempo fa. Poi è arrivato lo scandalo-pandoro, che ha fatto ripiombare nuovamente la coppia in una ...