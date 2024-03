Chiama un centro per chiedere informazioni su un intervento di liposuzione | ma qualcosa va storto | “L’impiegata mi ha insultato | mi ha scritto ‘cicciona di me**a””

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 21 marzo 2024) Il rapporto tra servizio clienti e pazienti non è sempre dei migliori. È diventato virale su TikTok il video postato da Kaileen che, dopo aver contattato undella California persu un possibiledi, sarebbe stata attaccata da una dipendente dell’attività: “Ho avuto la peggiore esperienza di servizio clienti di sempre, senza nemmeno presentarmi di persona“, ha esordito la creator che, grazie al contenuto caricato in rete, ha ottenuto più di 70.000 ‘mi piace’. Come da lei spiegato, il rapporto tra Kaileen ed il suo corpo non sarebbe sempre ‘rose e fiori’. Una sera, dopo essersi sentita in difetto per il proprio aspetto, la tiktoker avrebbe deciso di contattare una struttura statunitense specializzata per operazioni di. ...