Chi sono i propagandisti di Putin sanzionati dagli Usa

(Di giovedì 21 marzo 2024) Ieri il governo statunitense ha annunciato sanzioni contro due individui e due società che forniscono servizi al Cremlino per campagne di interferenze elettorali all’estero con l’obiettivo di “ingannare gli elettori ed erodere la fiducia nelle istituzioni”. Lo rendono noto il dipartimento di Stato e del Tesoro, che ha riaffermato “l’impegno a smascherare le intense campagne di manipolazione condotte dal governo russo”. Le misure adottate dall’Office of Foreign Assets Control del Tesoro colpiscono le società Social Design Agency e Company Group Structura e i loro fondatori Ilya Gambashidze e Nikolai Tupikin. Queste due società, spiega il portavoce del dipartimento di Stato Matthew Miller in un comunicato, “hanno realizzato, a nome del governo russo, una rete di oltre 60 siti web facendo finta di essere delle vere organizzazioni giornalistiche in Europa, che usano falsi account di social ...