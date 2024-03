Chi l’ha visto? | di cosa si è parlato ieri sera | la rivelazione del marito di Antonella Di Massa

Lo vuole Spalletti (che per l’occasione lo ha lasciato al collega Nunziata): ma Spalletti , per il bene della Nazionale maggiore, alla fine lo avrà. Più complicato che possano averlo tutti quelli ... (sport.quotidiano)

Tutto pronto per Civitanova-Trento , semifinale di ritorno della Cev Champions League maschile 2023/ 2024 di volley . Dopo il primo match sul campo trentino, il derby italiano nella massima ... (sportface)

«Giorgia Meloni dice: “decidete voi”. Ma non è vero. Dietro questo “decidete voi” c'è un gigantesco “decido io per voi” per cinque anni». Elly Schlein convoca una conferenza stampa al Senato, con ... (liberoquotidiano)