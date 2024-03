Chi era Luciano De Luca | la “voce della Metro B di Roma” | morto a 70 anni

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di giovedì 21 marzo 2024)Deera nato al’8 febbraio 1954 e sarà ricordato per sempre per essere l’uomo che ha prestato la suaagli annunciB di. Deviveva nel quartiere prenestino labicano ed èil 13 marzo 2024 all’età di 70. L’uomo aveva un figlio, Alessio, con cui condivideva la passione per l’informatica e la tecnologia, ed è stato proprio quest’ultimo a raccontare in che modo ladi suo papà è diventata così rappresentativa per lapolitana die di come gli annunci, più di trent’fa, non furono certo registrati con strumenti professionali, eppure hanno funzionato. “Allontanarsi dalla linea gialla. ...