Che fine ha fatto Michele Santoro

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 21 marzo 2024)è un giornalista italiano che ha innegabilmente contribuito a rivoluzionare i programmi di approfondimento politico ed è stato per anni tra i principali volti dell’informazione del Bel Paese. Con produzioni come “Samarcanda”, hala storia della tv italiana e ha cambiato il modo di fare televisione portando il talk politico nelle strade e nelle piazze e raccogliendo in diretta quella che era l’opinione reale dei cittadini. Dopo il cosiddetto “editto bulgaro” pronunciato nel 2002 dall’allora presidente del Consiglio Silvio Berlusconi in una conferenza stampa a Sofia, nella quale attaccò pesantemente Santono, Biagi e Luttazzi, i tre sono stati allontanati dalla Rai.ha continuato a fare Tv su altre reti per poi tornare al servizio pubblico nazionale. Assente dalla televisione dal 2018, nel ...