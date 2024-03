Che ci faceva un inviato cinese a Doha

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 21 marzo 2024) Durante una visita in Qatar, Wang Kejian, rappresentante della Repubblica Popolare, ha tenuto un incontro speciale con Ismail Haniyeh, il leader politico di Hamas. Haniyeh ha espresso l’urgenza di porre fine al conflitto a Gaza, dice la Cina, mentre nel corso della sua missione, il diplomaticoha ribadito il sostegno di Pechino alla soluzione a Due Stati, spiega un comunicato del ministero degli Esteri di Pechino. A partire dal 7 ottobre, la diplomaziaha cercato di giocare un ruolo interessato nel dibattito israelo-palestinese, mostrando una tendenza a favore della parte araba, traiettoria indicata sin da subito Enrico Fardella (UniOrientale/ChinaMed), che spiegava come questa “neutralità pro-palestinese” – simile alla “neutralità pro-russa” riguardo alla guerra in Ucraina – “è funzionale a massimizzare la ...