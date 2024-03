Champions | la Lube sfida l’Itas | vietato sbagliare

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 21 marzo 2024) Civitanova, 21 marzo 2024 –, regalati un sogno. Questo marzo super adrenalinico riserva stasera alle 20.30 un altro momento di grande pathos e potenzialmente storico per la: la semifinale di ritorno diLeague controTrentino. Dopo il ko 3-1 patito mercoledì scorso a valle delle Dolomiti sotto i colpi di Michieletto (23 punti e 4 ace) e pure dell’ex Rychlicki (75% in attacco), i biancorossi oggi cercano l’ennesima rimonta provando a sfruttare il fattore campo. Ci sarà la diretta su Dazn ma questa è una partita che richiede la presenza dal vivo senza se e senza ma, serve un’affluenza degna di un gara tra campioni d’Italia e vice, un duello che mette in palio la finale della competizione più prestigiosa. Le indiscrezioni alla vigilia parlano di sold out vicino! Per volare in Turchia il 5 ...