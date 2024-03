(Di giovedì 21 marzo 2024) Sono stati fermati a Gambettola, in Emilia Romagna. I carabinieri si sono subito accorti, vedendo sfrecciare la macchina (risultata), che si trattavano di due minorenni.

Cesena, inseguimento con la polizia e poi il fermo: alla guida dell’auto rubata un 13enne e un 14enne - Sono stati fermati a Gambettola, in Emilia Romagna. I carabinieri si sono subito accorti, vedendo sfrecciare la macchina (risultata rubata), che si trattavano ...fanpage

Torres, l’inseguimento riparte da Ancona - Risultati: Rimini-Pescara 5-1, Carrarese-Juventus Next Gen 1-0, Pontedera-SPAL 2-1. Classifica: Cesena in testa con 77 punti. Il menù domenicale della 32ª giornata prevede qualche scontro diretto in ...ilrestodelcarlino

Serie B femminile 2023/24: numeri e risultati della 20ª giornata - La serie B femminile giunta giunta alla 20ª giornata ha mantenuto invariate le situazioni sia per quanto riguarda la lotta promozione sia per quanto concerne quella della salvezza. Continuano con forz ...tag24