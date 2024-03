Cesa | prolungamento via Fasci Siciliani | stabilita la ripresa dei lavori

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di giovedì 21 marzo 2024). A seguito dell’incontro tenutosi stamattina, è stata eseguita la consegna deidi riqualificazione di via. Per tanto già sabato mattina, 23 marzo, ci saranno una serie di attività preparatorie all’avvio dei. Per questo motivo è stata adottata una ordinanza di chiusura temporanea alla circolazione di tale strada, fatta eccezione per i residenti. Lunedì prossimo, invece, saranno eseguiti una serie di rilievi e, poi, si dovrebbe proseguire con la posa dell’asfalto su questa strada. “In tal modo si dovrebbe porre fine a questa annosa questione che dura da tempo”, sottolinea il sindaco Enzo Guida. Rispetto a questa opera pubblica si sono verificate una serie di problematiche che hanno allungato di molto i tempi di realizzazione. Dopo ...