Cerveteri | bimbo rimane solo sulla banchina del treno | la famiglia per sbaglio parte senza di lui

(Di giovedì 21 marzo 2024), 21 marzo 2024– I carabinieri della Stazione di Campo Mare, durante un servizio di controllo del territorio, hanno rintracciato un bambino di 9 anni rimastodella Stazione Ferroviaria di Marina di. La brutta avventura per ilè avvenuta nella serata di ieri quando, unitamente alla nonna e ad altri loro congiunti, si è recato presso la Stazione ferroviaria Marina. La nonna e gli altri familiari sono saliti a bordo del convoglio diretto a Roma ma ilnon li ha seguiti,ndoe assistendo impaurito allanza del. La nonna, accortasi subito della sua mancanza, non ha però fatto in tempo a ...

Cerveteri, bambino rimane da solo sulla banchina della stazione: Carabinieri lo salvano - Un bambino è stato salvato dai Carabinieri presso la Stazione Marina di Cerveteri: il bimbo era rimasto solo sulla banchina.ilcorrieredellacitta

Bambino rimane solo sulla banchina del treno alle porte di Roma: soccorso dai Caarabinieri - I Carabinieri della Stazione di Campo Mare, durante un servizio di controllo del territorio, hanno rintracciato un bambino di 9 anni rimasto solo sulla ...castellinotizie

"Uniti per dire no alla mafia": Cerveteri presente alla manifestazione di Roma - Uniti per dire no alla mafia. Oggi, in occasione della Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime di mafia, il Comune di Cerveteri, con il Vicesindaco e Assessore alle ...virgilio