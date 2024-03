(Di giovedì 21 marzo 2024)di, 21 marzo 2024 – Quasida 80 milligrammi di. 700 grammi die 30 di cocaina. Le sostanze stupefacenti sono state trovate dai carabinieri in possesso di un 36enne egiziano, già noto alle forze dell’ordine. In particolare, l’, poco prima, al culmine di unaverosimilmente per questioni di compravendita di droga, ha ferito lievemente alla mano con unun 44enne marocchino dell’astigiano. Le immediate ricerche dei militari della Stazione didie del Norm della Compagnia dihanno permesso di rintracciare il 36enne ancora nei paraggi. Capite le possibili motivazioni della, ...

Certosa di Pavia ( Pavia ), 12 febbraio 2024 - L'impatto è stato molto violento, tra un' ambulanza in sirena e una Fiat 500. L' auto mobilista dell'utilitaria evidentemente non s'è accorto dell'arrivo ... (ilgiorno)

Certosa di Pavia, ferisce un uomo con un taglierino durante una lite. E viene trovato con 7 chili di hashish e mille pastiglie di ossicodone - Certosa di Pavia, 21 marzo 2024 – Quasi mille pastiglie da 80 milligrammi di ossicodone. 700 grammi di hashish e 30 di cocaina. Le sostanze stupefacenti sono state trovate dai carabinieri in possesso ...ilgiorno

L’amore religioso di Bergognone in una mostra a Lodi - Nel cinquecentenario dalla morte la cittadina lombarda dedica ad Ambrogio da Fossano una raffinata esposizione visitabile fino al 14 aprile ...ilsole24ore

Certosa, l’Under 18 batte Universo e mette in bacheca il titolo numero 25 - Per non perdere le buone abitudini, il Certosa Volley ha vinto anche quest’anno il titolo di campione territoriale Under 18 femminile, battendo in finale un buon Universo Pavia 3-0 (25-14, 25-18, 25-1 ...laprovinciapavese.gelocal