CERRY | dal 15 marzo in radio e sui digital store “SCOMODA” il nuovo singolo

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di giovedì 21 marzo 2024) Da venerdì 152024 è disponibile su tutte le piattaforme di streaminge e in rotazionefonica “”, ildi. L’artista, che ringraziamo, ha risposto alle nostre domande e pubblichiamo di seguito l’intervista realizzata in forma scritta. “” diè ine suiDal 152024 disponibile su tutte le piattaforme di streaminge e in rotazionefonica “”, ildi. “” è un brano che e? stato scritto in un impulso creativo, ...