Cerca di entrare dentro Fontana Di Trevi con striscione | Fermato

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 21 marzo 2024) Questa mattina (21 marzo) agenti della Polizia Locale di Roma Capitale sono intervenuti intorno alle 10.00 per un uomo che si accingeva adnelladi. All’avvicinarsi della pattuglia del VI Gruppo Torri, in servizio sulla piazza, il cittadino di 41 anni, di nazionalità egiziana, ha inizialmente proseguito nel suo intento, mostrando unodi protesta. Grazie all’intervento degli agenti, lo stesso è stato fatto uscire e sanzionato secondo quanto previsto dal Regolamento di Polizia Urbana, per un importo pari a 400 euro, oltre alla misura dell’ordine di allontanamento. Il personale ha provveduto, inoltre, al sequestro dello, che riportava frasi a contenuto religioso. (Com/Red/Dire)