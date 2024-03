CdS – il destino di Natan | Lindstrom e Traore in nove giornate

(Di giovedì 21 marzo 2024) 2024-03-21 10:20:40 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia del CdS:per scrivere ildi un plotone di acquisti firmati tra l’estate e l’inverno, come una collezione di capi ancora un po’ stretti, a volte più larghi o addirittura già fuori moda. Leander Dendoncker in arte Robocop, tanto per citare l’ultimo arrivato in ordine di tempo, è un po’ simbolo delle scelte di gennaio: lui s’è fermato al Sassuolo, ai 10 minuti del 28 febbraio, i primi e i soli da quando è arrivato Calzona. E in totale sono 21’ dal suo ingaggio in prestito dall’Aston Villa: un blackjack al contrario. Via Elmas e Gaetano, dentro il centrocampista belga. Anche Mazzarri, per la verità, lo aveva dosato con cura: 6 minuti all’Olimpico con la Lazio e 5 con il Verona al Maradona. In Champions, essendo stato escluso ...

