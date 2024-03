Cateno De Luca | “Renzi ha già chiuso l’accordo con Cuffaro | chiarisca le sue posizioni sulla mafia”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di giovedì 21 marzo 2024) SecondoDe, sindaco di Taormina e fondatore di Sud chiama Nord, Matteo Renzi ha giàl'accordo con Totòper le elezioni europee: "Renzi potrà smentire quando vuole, dica una volta per tutte che non vuole avere a che fare con Totò. Noi sicuramente non vogliamo avere niente a che fare con lui", ha detto a Fanpage.it.