Cateno De Luca punta alle Europee | con lui il capitano Ultimo | ex leghisti veneti e valdostani | Italexit e l’ex ministro Castelli

Matteo Renzi ha querela to Cateno De Luca , che in una conferenza stampa questa mattina lo aveva attaccato così: "Noi siamo contro le mafie e i mafiosi, a differenza magari di Matteo Renzi che sta ... (fanpage)

“Il nostro slogan sarà ‘Roma ladrona’, perché questo è il vero problema oggi. Quando ho conosciuto Umberto Bossi mi ha detto di essere dispiaciuto per non avermi conosciuto 20 anni fa. Io sono più ... (ilfattoquotidiano)

Europee, Capitano Ultimo scende in campo: con chi si candida alle elezioni - Sergio De Caprio, il ‘Capitano Ultimo’, scende in campo con Cateno De Luca per le elezioni Europee. «Abbiamo fatto un lavoro di ...iltempo

Cateno De Luca arruola il capitano ‘Ultimo’ per le Europee, mentre Renzi lo querela - Da capitano “Ultimo” ai ‘Civici in movimento’ di Sergio Pirozzi, passando per il ‘Rassemblement valdôtain’ e per il ‘Popolo Veneto’. Sono queste le nuove adesioni alla lista Libertà presentate oggi al ...gazzettajonica