Catania | arrestati altri due ultras responsabili degli scontri di Padova

(Di giovedì 21 marzo 2024) Pubblicato il 21 Marzo, 2024 Nell’ambito dell’attività di polizia giudiziaria delle Digos delle Questure diriguardante i tafferugli avvenuti durante l’intervallo della finale di andata della Coppa Italia di Lega Pro tra il Calcioed il, sono statiulteriori due tifosietnei. In particolare, la Digos di, dopo una attenta visione delle immagini relative agli, ha arrestato nella serata di ieri a, due tifosiun 34 enne e un 42 enne, entrambi con precedenti di polizia specifici e già sottoposti in passato a DASPO. Nel corso della perquisizione a carico dei soggetti sono stati trovati in uno zaino gli oggetti ...

