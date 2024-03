Caso Robinho | legali del brasiliano si rivolgono alla Corte Suprema per evitare l’arresto

(Di giovedì 21 marzo 2024) Idisi sono rivoltiFederale perché sia sospeso – in attesa che vengano esauriti tutti i ricorsi – l’ordine d’arresto in Brasile deciso dal Tribunale superiore di giustizia. Quest’ultimo ha infatti stabilito che l’ex calciatore di Milan e Real Madrid dovrà scontare in patria la condanna a nove anni di carcere per stupro stabilita dgiustizia italiana nel 2017. SportFace.

Il presidente del Brasile, Luiz Inácio Lula da Silva, ha parlato del processo che vede Robinho , ex giocatore del Milan, come protagonista (pianetamilan)

Robinho condannato a 9 anni di carcere: dovrà scontare la pena in Brasile. L'ex Milan ricorre alla Corte suprema - L'ex attaccante di Real Madrid, Manchester City e Milan Robinho è stato condannato a 9 anni di carcere per stupro. Una sentenza emessa in Italia nel 2017 dal Tribunale di Milano.ilmessaggero

"Sconterà la sua pena in Brasile". Ecco la decisione su Robinho - La decisione del tribunale supremo della giustizia brasiliana: l'ex calciatore del Milan, condannato in via definitiva per stupro, non andrà in carcere in Italia ...ilgiornale

Caso Robinho: l’ex calciatore sconterà la pena per stupro in Brasile - L’ex giocatore del Milan Robinho era stato condannato nel 2017 dalla giustizia italiana a 9 anni di carcere per violenza sessuale. L’Italia aveva chiesto che la condanna venisse scontata in Brasile e ...ilovepalermocalcio