Caso Juan Jesus-Acerbi | interviene Sgarbi | scatta subito la polemica

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di giovedì 21 marzo 2024) Non finisce lache riguarda iltradi domenica scorsa. Sulè intervenuto anche Vittorio. Arrivano le parole di Vittoriosul brutto episodio che sarebbe andato in scena a San Siro tra il difensore del Napoli,, e quello dell’Inter,. Il nerazzurro avrebbe pronunciato delle frasi razziste nei confronti del brasiliano, il quale hariportato l’accaduto al direttore di gara. A fine match il calciatore partenopeo ha parlato ai microfoni di DAZN e ha voluto sottolineare la presunta caduta di stile didicendo, però, di aver già risolto con lui in campo. Intanto, da domenica sera molte cose sono ...