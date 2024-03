Caso Decaro | don Ciotti difende il sindaco di Bari durante l' evento contro le mafie | “Lui è un galantuomo”

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di giovedì 21 marzo 2024) «Vorrei abbracciare un: grazie per il servizio che fate per il bene comune, per questo impegno per una politica impastata di eticità. Ma ne cito uno, unche ha lottato semprele: è ildiAntonio. Occhio alle speculazioni perché c'è sempre chi deve speculare e approfittare, cavalcare. Tocca a noire gli onesti». Così don Luigi...