Caso Dani Alves | il padre di Neymar non pagherà la cauzione

Memphis Depay ha risposto al ct dell'Olanda, Koeman, che lo aveva bacchettato per alcune foto "sconvenienti" che lo ritraevano con Quincy Promes, su cui pende una richiesta di arresto. Scatenando ... (fanpage)

Il padre di Neymar non pagherà la cauzione da un milione di euro per la scarcerazione di Dani Alves . L’ex terzino della nazionale brasiliana è in carcere da gennaio 2023 e il mese scorso è stato ... (sportface)

Pardo: "Caso Juan Jesus-Acerbi sia per un monito per la lotta al razzismo" - Ospite dell'evento Tutti i colori dello sport, organizzato da Fondazione Milan, Pierluigi Pardo ha parlato del razzismo in Italia e si è focalizzato sul Caso ...tuttojuve

Dani Alves resta ancora in carcere: il motivo - Dani Alves è ancora in carcere visto che ancora non è stata pagata la cauzione da. A milione di euro. La cifra dovrebbe essere versata dal padre di Neymar Il Tribunale di Barcellona ha deciso che Dani ...juventusnews24

Caso Dani Alves, il papà di Neymar: "Questione che non ci riguarda più" - La famiglia di Neymar si defila ufficialmente dal Caso Dani Alves. Dopo la conferma del mancato pagamento della cauzione e, dunque, della detenzione in carcere a Barcellona dell'ex terzino brasiliano, ...sportmediaset.mediaset