Caso Acerbi | Spalletti predica calma | “li conosco bene tutti e due e…”

(Di giovedì 21 marzo 2024) L’Italia si trova negli Stati Uniti per un test americano. Si disputerà oggi la prima partita amichevole contro il Venezuela a Fort Lauderdale e tra un allenamento e l’altro c’è spazio anche per interviste e commenti. Ieri sera il ct della Nazionale Lucianoha parlato anche del, che ha lasciato il raduno azzurro alla vigilia della partenza a causa del presunto insulto razzista a Juan Jesus.sul? Io tento di rendermi conto delle situazioni, secondo me a livello di pubblicità siamo sopra quello che è avvenuto nella realtà, poi è chiaro che il percorso diquelli che debbono analizzare ilfaranno ancora più luce, però bisogna andarci piano. Si mette poi ...

Il tempo delle scelte definitive per il prossimo Europeo si avvicina, Luciano Spalletti va a caccia di risposte. E per averle la parola d'ordine... (calciomercato)

Posizione forte dell'Inter, confronto con Acerbi: sono tutti ben consapevoli che la via per la difesa sia stretta, la parola razzismo sarà allontana dal club - Ultime notizie Serie A - Si aspetta la sentenza in Italia per il Caso Acerbi-Juan Jesus che ha fatto tanto discutere per il presunto insulto razzista del difensore dell'Inter nei confronti ...msn

Italia, il Caso Acerbi non cambia i piani di Spalletti: pronto Buongiorno in difesa, ma il vero test è a centrocampo - Il tempo delle scelte definitive per il prossimo Europeo si avvicina, Luciano Spalletti va a caccia di risposte. E per averle la parola d`ordine è una sola: sperimentare..calciomercato

Acerbi ribadirà di aver detto 'nero' senza la g alla Procura: cosa rischia - Ultime sul Caso Acerbi. Nonostante i colloqui con la società, la sua linea difensiva non è comunque cambiata di un’unghia ...tuttonapoli