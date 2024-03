Caso Acerbi | Pardo | «Il razzismo è una bestialità»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di giovedì 21 marzo 2024) Pierluigi, noto telecronista, è intervenuto in un evento organizzato da Fondazione Milan per parlare di vari temi tra cui ilDal nostro inviato Daniele Grassini – Pierluigi, presente all’evento Tutti i colori dello Sport organizzato da Fondazione Milan, ha parlato ai microfoni di Milannews24. Ecco le parole del noto telecronista: FONDAZIONE MILAN – «Giornata molto bella, è stata pensata da un po’ di tempo da parte del Milan e mi fa piacere essere qui. Tutto quello che può veicolare valori positivi è importante. Ci sono anche altri club che fanno iniziative, però Fondazione Milan sotto questo punto di vista è un eccellenza assoluta in tutto il mondo».– «Ci sono due versioni divergenti: uno dice una cosa, uno dice l’altra. C’è un’inchiesta da parte della Procura ...