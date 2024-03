Caso Acerbi | l’Inter avrebbe gradito una gestione diversa | criticata una scelta

Caso Acerbi-Juan Jesus , anche l’arbitro La Penna interpellato dalla Procura sull’episodio: acquisite le immagini per la prova televisiva. Arrivano aggiornamenti importanti per quanto riguarda il ... (spazionapoli)

La Gazzetta dello Sport – Juan Jesus-Acerbi : la Procura vuole chiudere il caso L’edizione odierna del quotidiano, ha dato ulteriori informazioni per quanto riguarda il … L'articolo Juan ... (forzazzurri)

La Procura federale vuole fare luce in fretta sul Caso Acerbi-Juan Jesus . La volontà è di consegnare entro questo fine settimana ... (calciomercato)

Iezzo: "Acerbi Mi cadono le braccia. Sue parole dopo sono incommentabili" - Sul Caso Acerbi-Juan Jesus è intervenuto l'ex portiere del Napoli Gennaro Iezzo a Radio Marte: "Il Caso Acerbi Quando succedono certe cose, quando a sbagliare è chi dovrebbe dare l'esempio, ti cadono ...tuttonapoli

ITALIA - Spalletti: "Caso Acerbi-Juan Jesus Se ne parla troppo, conosco entrambi, sono due bravi ragazzi" - NAPOLI - Luciano Spalletti, c.t. dell'Italia ed ex allenatore del Napoli campione d'Italia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell'amichevole degli azzurri contro il Venezuela, soffermandos ...napolimagazine

Caso Acerbi-Juan Jesus: in arrivo la data della sentenza - Sentenza attesa per la prossima settimana sul Caso Acerbi-Juan Jesus: il capo della Procura federale vorrebbe chiudere in pochi giorni ...notizie