Caso Acerbi-Juan Jesus | l’interista senza dubbi | commento a sorpresa

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 21 marzo 2024) Ilcontinua a tener banco, in attesa anche delle audizioni dei due. Sulsi è espresso il compagno di squadra del nerazzurro. Dal termine di Inter-Napoli, non si fa altro che parlare deldi razzismo che vede protagonisti il nerazzurroe l’azzurro. Il difensore dell’Inter è stato escluso dal ritiro della Nazionale per questa vicenda, e in questi giorni si è difeso da ogni tipo di accusa mossa nei suoi confronti.ha attaccatoper non aver ammesso il suo errore, e visto che ilè aperto, i due saranno ascoltati dal Procuratore Federale Chinè. Nel frattempo sono arrivate le dichiarazioni a ...