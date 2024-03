Caso Acerbi-Juan Jesus | interrogato anche l’arbitro | la Procura ha acquisito le immagini

(Di giovedì 21 marzo 2024)La Penna interpellato dallasull’episodio: acquisite leper la prova televisiva. Arrivano aggiornamenti importanti per quanto riguarda il. Come prevedibile lo spiacevole episodio non si è concluso sul campo.(da gran signore, ndr) a fine partita, ai microfoni di DAZN, lo aveva definito “episodio di campo”. Tuttavia le dichiarazioni disull’accaduto, che ha negato totalmente, hanno indottoad accusare il difensore dell’Inter con un lungo post social. Ilè divenuto di ...

Il tempo delle scelte definitive per il prossimo Europeo si avvicina, Luciano Spalletti va a caccia di risposte. E per averle la parola d'ordine... (calciomercato)

L’Italia si trova negli Stati Uniti per un test americano. Si disputerà oggi la prima partita amichevole contro il Venezuela a Fort Lauderdale e tra un allenamento e l’altro c’è spazio anche per ... (calcioweb.eu)

A pensarci bene, perché il calcio dovrebbe essere migliore della società in cui vive? perché il mondo dentro lo stadio dovrebbe essere diverso da quello fuori? Il Caso Acerbi-Juan Jesus è in fondo ... (ilfattoquotidiano)

Posizione forte dell'Inter, confronto con Acerbi: sono tutti ben consapevoli che la via per la difesa sia stretta, la parola razzismo sarà allontana dal club - Ultime notizie Serie A - Si aspetta la sentenza in Italia per il Caso Acerbi-Juan Jesus che ha fatto tanto discutere per il presunto insulto razzista del difensore dell'Inter nei confronti ...msn

“Acerbi, le spiegazioni più schifose del gesto. Serviva più intelligenza” - L'ex difensore di Brescia e Napoli, Fabiano Santacroce, ha vissuto sulla sua pelle epiteti semplicemente irripetibili, il suo commento sulla vicenda Juan Jesus ...tuttosport

Pagina 2 | “Acerbi, le spiegazioni più schifose del gesto. Serviva più intelligenza” - L'ex difensore di Brescia e Napoli, Fabiano Santacroce, ha vissuto sulla sua pelle epiteti semplicemente irripetibili, il suo commento sulla vicenda Juan Jesus ...tuttosport