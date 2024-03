Caso Acerbi | Giulini | “Non so cos’è successo realmente Se ci fosse evidenza | giusto punire in maniera severa”

(Di giovedì 21 marzo 2024) “Non ho visto esattamente quale sia stato il labiale, se ci sia stato un insulto o meno, e di quale entità. È difficile quindi giudicare non sapendo. Quello che penso è che se ciqualcosa di eclatante, chiaro, evidente, registrato – e quindi purtroppo arrivato a casa di tutti i bambini e di tutti gli adolescenti che invece vogliamo indirizzare verso tutt’altro – andrebbe punito e andrebbe fatto inmolto”. Lo ha detto il presidente del Cagliari, Tommasosula margine della giornata sportiva contro il razzismo oggi a Monte Claro. “Qualora, viceversa ci siano dei dubbi su ciò che può essere stato detto – ha precisato -, credo che tutti noi dovremmo capire che si tratta di ...

Il Caso Acerbi-Juan Jesus continua a tener banco, in attesa anche delle audizioni dei due. Sul Caso si è espresso il compagno di squadra del nerazzurro. Dal termine di Inter-Napoli, non si fa altro ... (spazionapoli)

Caso Acerbi, il Giudice Sportivo chiede aiuto alla Procura - Il Caso della settimana, quello dei presunti insulti razzisti di Francesco Acerbi ai danni di Juan Jesus, non ha ancora trovato soluzione.milanlive

IL PARERE - Fedele: "Il Caso Acerbi è grave, Juan Jesus Doveva parlare con gli organi competenti" - Enrico Fedele, dirigente e opinionista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a "Marte Sport Live" su Radio Marte: “Il Caso Acerbi è grave. La cosa però sembrava finita in campo, col giocatore del Napoli ...napolimagazine

Thuram su Acerbi: "Caso grave, meglio che non vada in Nazionale" - Il Caso che vede coinvolto Francesco Acerbi per insulti razzisti a Juan Jesus è stato affrontanto anche da Marcus Thuram. L'attaccante nerazzurro, attualmente impegnato con la Francia, è tornato sugli ...gianlucadimarzio