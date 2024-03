Casnate con Bernate | fallito colpo alla El Logistica | gli 11 incappucciati fuggono a mani vuote

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 21 marzo 2024)con, 21 marzo 2024 – Una banda di 11 uominiper il furtoieri sera acon, dove l’assalto dei ladriditta ELdi via Arno, è stato sventato all’ultimo momento. Sulla ricostruzione di quanto accaduto sta lavorando la Questura di Como, Squadra Mobile e Squadra Volante, che hanno ancora in corso accertamenti. Il tentativo si spaccata è avvenuto verso le 21, ma la banda è stata messa in fuga dall’rme instto dall’azienda. Poco prima i ladri avevano bloccato le strade con nove mezzi, tra auto e furgoni, tutti rubati e abbandonati nella fuga, ora sottoposti a sequestro. Erano stati piazzati di traverso nelle strade adiacenti, e avrebbero dovuto ...