Case di pregio | auto di lusso e basso reddito dichiarato | scoperto giro di false fatture legate a cosca calabrese

(Di giovedì 21 marzo 2024) Reggio Emilia, 21 marzo 2024 - Hanno acquistato una casa died erano in possesso di numerosecostose e di grossa cilindrata senza però che apparentemente potessero permetterselo. Da qui sono scattati i controlli nei confronti di una famiglia da parte del Nucleo investigativo dei carabinieri e del Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza di Reggio Emilia, che hanno dato il via all'attività di indagine Chrysalis. E’ emerso undiemesse tra il 2016 e il 2019 per un totale di 10 milioni, messe a disposizione di "clienti" per evadere l'Iva e realizzare frodi fiscali per 2,5 milioni di profitti illeciti. Le indagini hanno permesso di accertare "la costituzione di società cartiere, intestate fittiziamente a soggetti prestanome, ma di fatto gestite da ...