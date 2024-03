Case di lusso a New York le preferite dai Paperoni italiani

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 21 marzo 2024) La meta preferita per la ricerca didida parte deglidalle ampie disponibilità economiche sono gli Stati Uniti, che superano anche i Paesi europei sia per gli immobili in vendita sia per le locazioni. Solo Dubai, tra le metropoli mondiali, regge il confronto con Newtra le località dove inostrani vogliono vivere. È quanto emerge dai dati di LuxuryEstate.com, il portale immobiliare internazionale leader nel settore del. Newrimane in assoluto la città preferita dove acquistare un immobile di pregio, con più dell'8% delle ricerche complessive dall'Italia, seguita da Dubai (6%), che però conquista la prima posizione quando si parla di affitto (12% delle ricerche vs. 11,8%). Partendo dalle fasce di prezzo impostate nelle ...