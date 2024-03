Casa | Pd | ' incontro con Sunia | risposte immediate a diritto all' abitare'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 21 marzo 2024) Roma, 21 mar. (Adnkronos) - “Abbiamo incontrato Stefano Chiappelli, segretario del sindacato, a margine della presentazione alla Camera dei Deputati della petizione popolare per ilall', per manifestare la nostra totale e incondizionata collaborazione sull'emergenza". Così Marco Furfaro, della segreteria nazionale Pd e deputato primo firmatario di due proposte di legge sull', e Sara Ferrari, deputata e componente dell'ufficio di presidenza del gruppo Pd della Camera. "Le loro proposte sono essenziali per centinaia di migliaia di famiglie, dato che senza misure importanti e urgenti il rischio è quello di un inasprimento insistente dell'emergenza abitativa. Dopo la tregua della pandemia, di fatto, l'esecuzione di sfratti è in fortissimo aumento. Servono ...