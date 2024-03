Cartabellotta Gimbe | Eliminare tutela salute da materie autonomia

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 21 marzo 2024) Roma, 21 mar. (Adnkronos) - "L'differenziata porterà al collasso la sanità delle Regioni del Sud, già in fondo a tutte le classifiche per cure essenziali e aspettativa di vita. Al Nord il rischio è il sovraccarico da mobilità sanitaria. Occorrela materia 'della' dalle maggiori autonomie". Lo ha detto Nino, presidente Fondazione, a Roma in occasione dell'evento Adnkronos Q&A 'e sanità, una sfida condivisa'. "Una sfida fondamentale per i cittadini italiani - sottolinea - soprattutto perché oggi serve un vero e proprio patto politico e sociale con il quale, indipendentemente dalla alternanza dei governi e delle ideologie partitiche, bisogna rimettere al centro la sanità, bisogna ...