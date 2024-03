Carlos Sainz in dubbio per il GP Australia | “Non sono stupido | se non mi sentirò bene non correrò”

(Di giovedì 21 marzo 2024)è a Melbourne e nella notte tra giovedì e venerdì scenderà in pista nelle FP1 del GP d', solo dopo averle disputate capirà e deciderà se sarà in pista a Melbourne. In caso contrario toccherà ancora a Ollie Bearman.

Carlos: “Fatti grandi progressi, pronto a salire in macchina” - Carlos Sainz è tornato nel paddock a pochi giorni dall’attacco di appendicite che lo ha costretto a saltare il Gran Premio dell’Arabia Saudita dopo le prime due sessioni di prove libere.ferrari

GP Australia, Sainz: visite mediche e giro in bici sul circuito. Le news - Lo spagnolo è stato in pista a Melbourne e ha svolto le visite mediche con i dottori della Federazione. Sainz ha anche fatto il suo consueto giro di pista con la bicicletta: sembra quindi pronto a ...sport.sky