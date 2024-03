Cardillo S Camillo | “Contro cancro al polmone prevenzione e diagnosi precoce”

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 21 marzo 2024) Roma, 21 mar. (Adnkronos Salute) – ?Il tumore alin Italia colpisce circa 42mila persone ogni anno, che è un numero importante, e purtroppo ogni anno muoiono circa 38mila persone. Il tumore deloggi ha una spettanza di vita di circa il 18%, un dato allarmante. Possiamo bloccare e interrompere questa scalata di incidenza e di mortalità con due armi:(smettere di fumare) e?. Lo ha detto Giuseppe, direttore della Uoc di chirurgia toracica dell’ Azienda ospedaliera SanForlanini di Roma, intervenendo al convegno internazionale ?Sublobar Resections for Lung Cancer: how, when, why? che si è tenuto a Roma.?Tanto piùmente operiamo un paziente che ha un tumore del, ...