Carcinoma endometrio | novità positive in terapia da studi Ruby 1 e 2

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 21 marzo 2024) Roma, 21 mar. (Adnkronos Salute) – L’unica combinazione immuno-oncologica a mostrare una sopravvivenza globale statisticamente e clinicamente significativa in tutta la popolazione di pazienti conendometriale primario avanzato o ricorrente è dostarlimab più chemio. Lo indicano i dati dello, diffusi oggi da Gsk e presentati in una sessione plenaria al Meeting annuale della Society of Gynecologic Oncology on Women’s Cancer che si è concluso il 18 marzo.I risultati statisticamente e clinicamente significativi di sopravvivenza globale della parte 1 e quelli di sopravvivenza libera da progressione della parte 2 delloo di fase 3/ENGOT-EN6/GOG3031/NSGO – riporta una nota – mostrano una riduzione del 31% del rischio di morte e un miglioramento di 16,4 ...