(Di giovedì 21 marzo 2024)torna a unaautunnale, ecco lee le prime anticipazioni di cosa ci aspetta nelsardo. Ritorno alle origini per ilche quest'anno, dopo due edizioni primaverili, ritroverà la sua collocazione autunnale e si svolgerà dal 13 al 17 novembre. Invariato invece lo spiritomanifestazione da sempre capace di intercettare il meglioproduzione cinematografica internazionale legata ai temi del lavoro e delle migrazioni, offrendo al pubblico una settimana di proiezioni, eventi speciali, mostre, concerti e masterclass. Ma questadel, organizzata come di consueto ...

Carbonia Film Festival 2024: annunciate le date della nuova edizione - Carbonia Film Festival torna a una edizione autunnale, ecco le date e le prime anticipazioni di cosa ci aspetta nel festival sardo. Ritorno alle origini per il Carbonia Film Festival che quest'anno, ...movieplayer

Le date del Carbonia Film Festival 2024 - Ritorno alle origini per il Carbonia Film Festival che quest’anno, dopo due edizioni primaverili, ritroverà la sua collocazione autunnale e si svolgerà dal 13 al 17 novembre 2024. Invariato invece lo ...rbcasting

Ritorno alle origini per il Carbonia Film Festival che quest’anno si svolgerà in autunno, dal 13 al 17 novembre - Ritorno alle origini per il Carbonia Film Festival che quest’anno, dopo due edizioni primaverili, ritroverà la sua collocazione autunnale e si svolgerà d ...laprovinciadelsulcisiglesiente