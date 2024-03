Canottaggio | i convocati dell’Italia per il Memorial d’Ajola 2024 | primo test agonistico internazionale della stagione olimpica

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 21 marzo 2024) Questo weekend, da venerdì 22 a domenica 24 marzo, si disputerà a Piediluco (Umbria) la 38ma edizione del“Paolo d’Aloja”, prima regataverso Parigi. La direzione tecnica nazionale italiana ha annunciato la composizionefolta rappresentativa azzurra per questa kermesse, con un totale di 57 atleti (uomini e donne) tra senior e pesi leggeri. La selezione tricolore diguidata dal DT Francesco Cattaneo sarà formata anche da 49 elementi tra gli Under 23 e 10 tra gli Under 19. In tutto sono attesi ben 28 Paesi per l’edizione di quest’anno, mentre in casa Italia c’è grande attesa per rivedere in azione Valentina Rodini in coppia con Federica Cesarini nel doppio femminile pesi leggeri dopo ...