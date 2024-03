Camera-Senato | avviso pubblico per candidature Cda Rai online

(Di giovedì 21 marzo 2024) "È stato pubblicato oggi sui siti internet delladei deputati, deldella Repubblica e della Rai, l'per la presentazione dellein vista del rinnovo del Consiglio di amministrazione della Rai. Il termine per l'invio dellescade il 20 aprile 2024". Lo affermano in una nota congiunta ladei deputati e ildella Repubblica.

La decisione sull' audizione in commissione parlamentare antimafia dello stesso vice presidente della commissione ed ex procuratore nazionale antimafia Cafiero de Raho potrebbe essere demandata ai ... (gazzettadelsud)

ROMA – Martedì 19 marzo, alle ore 13.30, presso la Sala Koch del Senato , le Com Missioni riunite Esteri e Difesa Camera e la Commissione Esteri e Difesa Senato svolgono le comunicazioni del Ministro ... (lopinionista)

Gimbe: l’autonomia differenziata porterà al collasso la sanità delle regioni del Sud - Il DdL Calderoli sull’autonomia differenziata, approvato al Senato e ora in discussione alla Camera potrebbe segnare un punto di non ritorno nell’equità dell’assistenza sanitaria ...sanita24.ilsole24ore

