Camera-Senato | avviso pubblico per candidature Cda Rai online

(Di giovedì 21 marzo 2024) ROMA – “È stato pubblicato oggi sui siti internet delladei deputati, deldella Repubblica e della Rai, l’per la presentazione dellein vista del rinnovo del Consiglio di amministrazione della Rai. Il termine per l’invio dellescade il 20 aprile 2024”. Lo affermano in una nota congiunta ladei Deputati e ildella Repubblica. L'articolo L'Opinionista.

