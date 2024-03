Camera | ok definitivo al decreto elezioni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 21 marzo 2024) Nell'Aula dellaè stato approvato in via definitiva, con 143 sì, 87 no e 11 astenuti (Azione e Iv), illegge che contiene le misure relative alledel 2024 e alla revisione delle anagrafi della popolazione residente. Il provvedimento, che non ha subito modifiche rispetto al testo che ha ricevuto l'ok dal Senato, prevede, tra l'altro, il prolungamento delle operazioni di voto, oltre alla domenica anche al lunedì, e stabilisce che il voto per leEuropee sia sabato 8 e domenica 9 giugno. Soltanto per questa consultazione è stato introdotto, in via sperimentale, il voto per gli studenti fuori sede.