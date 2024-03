Cambium Networks | nuovi sviluppi per l’area Grecia Malta e Cipro

(Di giovedì 21 marzo 2024) Milano 21 Marzo 2024 – Nuovo incarico inper Marco Bonaventura, che aggiunge a quello attuale di Channel Account Manager per l’Italia, la responsabilità per lo sviluppo del canale perdi. Bonaventura sarà affiancato da Max Moccia in qualità di Regional Technical Manager e da Natalia Perez nel ruolo di Inside Channel Account Manager. “Incrediamo molto nelle potenzialità del” – commenta Marco Olivieri, Regional Sales Director Southern Europe – “Marco e Max portano un considerevole bagaglio di competenze ed esperienze che saranno preziose per raggiungere i nostri obbiettivi nella regione. Il loro impegno sarà attivamente sostenuto da una giovane manager recentemente entrata in ...

Fixed Wireless, i service provider canadesi superano 1 Gbps - Il Fixed Wireless a 6 GHz e l'Enterprise Wi-Fi di Cambium Networks permettono ai service provider in Canada di espandere la connettività Gigabit outdoor.techfromthenet

