Cambio di rotta per Rich Swann

(Di giovedì 21 marzo 2024) Giovedì scorso è andata in scena la puntata post Sacrifice in TNA. Si è partiti subito col botto con un match titolato di livello, ovvero Mustafa Ali contro Chris Sabin. Quest’ultimo ha perso la sua rivincita e sembra sempre più probabile un suo turn heel. Inizialmente pensavo che fosse Alex Shelley a diventare cattivo, invece ora ho quasi più il presentimento lo possa diventare Sabin. Questo continuo dubbio mi intriga. L’unica cosa sicura è che per un po’ Chris Sabin non penserà al titolo X-Division. Titolo che sta avendo una buonissima costruzione con la storyline di Mustafa Ali. Non so per quale motivo sia stato accostato a una storia presidenziale, però mi fa davvero divertire come riescano a trovare qualcosa che centri con le elezioni. Per esempio nella prossima puntata lo vedremo prepararsi per il Referendum di Rebellion. Insomma sul lottatore non si discute, gli mancava ...