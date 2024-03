Cambiamo le cose | let’s assume that I can

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 21 marzo 2024) Ieri, 21 marzo, era la Giornata mondiale della sindrome di Down e per l’occasione è stata lanciata proprio dall’Italia una campagna potentissima e necessaria: “I can, so maybe I will”. Il principio da cui parte è questo: se si dà per scontato che una persona con disabilità non possa fare determinate, non le farà, e come una cane che si morde la coda questa convinzione si autoalimenterà. “Bartender – dice la protagonista del video realizzato da Coordown – tu credi che io non beva margarita, quindi non mi darai un margarita e io non berrò margarita”. Ma è vero anche il contrario, proprio come recita il motto della campagna: “Presumi che io possa (fare qualcosa), così magari io potrò (fare questa cosa)”. E allora,che le persone con disabilità vogliano divertirsi proprio ...