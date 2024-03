(Di giovedì 21 marzo 2024) (Adnkronos) – Il lancio diofsi arricchisce di un evento speciale per celebrare l'arrivo del gioco. Intitolato ": Day", questo evento a tempo limitato prenderà il via il 22 marzo, immediatamente dopo il debutto ufficiale del gioco, introducendo i giocatori in un'avventura dinamica che si dipana tra le zone L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Già oltre 50 milioni di download anticipati per il nuovo titolo della serie di COD destinato agli smartphone: confermata la progressione condivisa con PC e console, ma (ovviamente) non il ... (repubblica)

Call of Duty Warzone Mobile approda su Android con un gameplay intenso, tante opzioni di personalizzazione e grafica all'avanguardia. L'articolo Call of Duty : Warzone Mobile arriva su Android con ... (tuttoandroid)

(Adnkronos) – Il lancio di Call of Duty : Warzone Mobile si arricchisce di un evento speciale per celebrare l'arrivo del gioco. Intitolato " Operation : Day Zero ", questo evento a tempo limitato ... (periodicodaily)

Call of Duty Warzone Mobile parte con l’evento Operation Day Zero - (Adnkronos) - Il lancio di Call of Duty: Warzone Mobile si arricchisce di un evento speciale per celebrare l'arrivo del gioco. Intitolato "Operation: ...webmagazine24

Call of Duty: Warzone Mobile. Un passo rivoluzionario nel gaming su dispositivi mobili - Call of Duty: Warzone Mobile porta l'esperienza coinvolgente della serie direttamente sui dispositivi Android e iPhone, con oltre 50 milioni di pre-registrazioni e un'enorme anticipazione da parte dei ...news.fidelityhouse.eu

Warzone Mobile: ecco quali sono le mappe e le modalità disponibili - Warzone Lobby – Attraverso un’intervista pubblicata poche ore fa su IGN gli sviluppatori di Activision hanno voluto chiarire una questione particolarmente importante per quel che riguarda il riempimen ...informazione