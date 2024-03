Calendario Wta 2024 | le date di tutti i tornei mese per mese

(Di giovedì 21 marzo 2024) Ilcompleto Wta della stagione. Tutto pronto per una nuova stagione tennistica, con le migliori giocatrici del pianeta che andranno a caccia di Iga Swiatek, che con il successo nelle WTA Finals si è ripresa la prima posizione mondiale a discapito di Aryna Sabalenka. La bielorussa vuole riprendersi il trono, ma arriva a grande velocità anche Coco Gauff, protagonista di una seconda parte di 2023 formidabile. Per quanto riguarda i colori azzurri, a partire da numero uno sarà Jasmine Paolini, che punta a solidificare un ranking tra le prime 30 del mondo. Anche Martina Trevisan ed Elisabetta Cocciaretto partiranno da più o meno top-50, mentre Lucia Bronzetti e Camila Giorgi sono poco più indietro. Di seguito tutte le informazioni utili suiATPTUTTE LE ENTRY LIST DEL ...

Appuntamento importante nella stagione Wta 2024 . Da domenica 18 a sabato 24 febbraio è in programma il Wta 1000 di Dubai , montepremi complessivo di 3.211.715 dollari, sul cemento outdoor. A ... (today)

Il Calendario completo Wta della stagione 2024 . Tutto pronto per una nuova stagione tennistica, con le migliori giocatrici del pianeta che andranno a caccia di Iga Swiatek, che con il successo nelle ... (sportface)

Il Calendario completo Wta della stagione 2024 . Tutto pronto per una nuova stagione tennistica, con le migliori giocatrici del pianeta che andranno a caccia di Iga Swiatek, che con il successo nelle ... (sportface)

A NAPOLI - La primavera di Palazzo Reale, i restauri restituiti ai visitatori: ricco Calendario di aperture da marzo a maggio - Dopo l’apertura il 16 marzo della mostra Tolkien. Uomo Autore Professore, promossa dal Ministero della Cultura e allestita nel nuovo spazio espositivo delle Sale Belvedere, il Palazzo Reale di Napoli ...napolimagazine

Tennis, Wta Miami: Giorgi avanza al secondo turno - Buona la prima per Camila Giorgi nel Miami Open, quarto WTA 1000 stagionale. Sui campi in cemento dell'Hard Rock Stadium, la 32enne di Macerata, n.107 WTA, ha battuto 6-4 6-2, in poco più di un'ora e ...napolimagazine

Miami Open 2024 di tennis - Il Miami Open di tennis, conosciuto anche come Masters di Miami, è il secondo masters 1000 ATP e WTA della stagione 2024 dopo quello di Indian Wells. È in programma dal 20 al 31 marzo 2024 sui campi i ...fanpage