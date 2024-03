Calcioscommesse | Fabrizio Corona citato a giudizio La data dell’udienza

Calcioscommesse, “diffamazione aggrava”. Citazione a giudizio per Fabrizio Corona - Fabrizio Corona dovrà comparire il prossimo 8 novembre davanti al giudice monocratico di Milano per rispondere di diffamazione a mezzo stampa.iltempo

Caso scommesse, Corona citato a giudizio per diffamazione da El Shaarawy e Zalewski - I due romanisti più Casale della Lazio avevano denunciato il paparazzo per diffamazione aggravata e la procura di Milano ha disposto tale provvedimento in attesa dell'udienza in Tribunale del prossimo ...forzaroma.info

Calcioscommesse, Fabrizio Corona davanti al giudice: è accusato di aver diffamato El Shaarawy e Casale - L’imprenditore del gossip aveva detto durante una puntata di Striscia la notizia che i due calciatori erano coinvolti in un giro di scommesse illecite ...ilgiorno