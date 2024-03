Calciomercato | Soulé sul futuro | “mi piacerebbe la Juve ma sogno la Premier”

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 21 marzo 2024) Matiassarà uno dei pezzi pregiati delle prossime sessioni di. L’argentino, attualmente in prestito al Frosinone, è di proprietà dellantus e in casa bianconera sono in corso valutazioni sul. “Non ho ancora offerte. Non so ancora cosa farò, è troppo presto. Ho avuto offerte dall’Arabia Saudita a gennaio, ma ora non ho nulla di concreto. Miavere una possibilità allantus. Se mi date la possibilità di scegliere il campionato, scelgo l’Inghilterra, è uno dei migliori del mondo. Sarebbe unessere lì”, dichiara l’attaccante. Serie A Fenomeno: punizione pazzesca contro il Cagliari VIDEO “C’è sempre la ...